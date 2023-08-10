Казанец через суд добился отмены постановления о признании своего дома аварийным

Фото: realnoevremya.ru/Диляра Ахметзянова

Мэрия проводила оценку дома, не пригласив на нее жильцов

Житель Казани смог добиться того, чтобы дом по улице Телецентра не признавали аварийным. Для этого он подал заявление в Кировский суд. В обосновании своих требований мужчина указал, что дом был передан в собственность жителей 27 декабря 1997 года по решению Казанского совета народных депутатов.

В апреле этого года жители получили уведомление от администрации Кировского и Московского района о том, что дом признан аварийным и его должны снести к 2026 году. Мужчина посчитал такие требования незаконными, поскольку выводы комиссии не соответствуют положениям нормативных правовых актов, устанавливающих требования к оценке пригодности помещений для проживания граждан. Кроме этого, он указал на то, что техническое заключение о признании дома аварийным было выполнено с нарушением требований законодательства и не соответствует действительности.

Однако в судебных актах говорится: в феврале 2022 года часть жителей дома сама просила провести администрацию Кировского и Московского района оценку состояния дома. Некоторые из них считали свое жилище аварийным. Исполком привлек к оценке компанию ООО «Эмоко». Но тут стоит заметить, что часть жильцов не видела, как проводилась проверка дома со стороны компании и городских властей. Жители говорили и об отсутствии извещения по оценке жилого помещения. На заседании представили властей города сообщили, что проводить проверку состояния дома они решили исходя из заявления жильцов. Уже к исполкому они обратились с такой просьбой в декабре 2022 года.

В судебном решении дом по улице Телецентра описывается следующим образом: он 1957 года постройки, является двухэтажным, в нем 8 квартир и 2 подъезда. В результате обследования было установлено, что он имеет большой износ, дефекты и повреждения в виде множественных трещин в несущих стенах, в подъездах отслаивается штукатурка и мокнут стены. Кровля здания находится в неудовлетворительном состоянии. Окна и двери помещения прогнили и не закрываются до конца. По данным оценки, общий процент физического износа здания составляет 70%. К такому же выводу пришли и эксперты из «Эмоко», которые выдали аналогичную оценку состоянию дома.

Так выглядит дом по улице Телецентра скриншот realnoevremya.ru/ google карты

К слову, договор с этой организацией заключала управляющая компания «УК Заречье». Но на заседании они не смогли представить техническое задание, по которому составлено соглашение с компанией. Не показали они и документы либо протокол собрания жильцов о проведении оценки, которые бы подтвердили обращение собственников помещений в период с 2021 по 2022 год.

В исполкоме продолжали настаивать на том, что дом признали аварийным, основываясь на просьбах жильцов и результатах проведенной оценки. Решение о признании здания аварийным было принято в марте этого года. В ответ на это собственники и сам истец говорили о том, что их даже не пригласили на проведение оценки. Аргументов на это у городских властей не нашлось.

Суд заставил мэрию пересмотреть решение о признании дома аварийным

Заслушав доводы сторон, Кировский суд вынес решение в пользу истца. Основываясь на доводах жильцов и этого казанца в частности, его исковое заявление было удовлетворено. Заключение исполкома города о признании дома аварийным было признано незаконным. Кроме этого, властей Казани обязали повторно рассмотреть вопрос о признании дома аварийным.

realnoevremya.ru/Диляра Ахметзянова

Добавим, что дом №5 по Телецентра, где живет заявитель , не единственный по этой улице, который признали аварийным. Такая же участь досталась и дому №14. Решение о его сносе было принято в октябре 2022 года. Компанию ему составили и другие дома:

№1а по ул. Хлебозаводской;

№14 по ул. Колымской;

№5 по ул. 40 лет Октября;

№6 по ул. Самарской;

№12 по ул. 40 лет Октября;

№5 по ул. Можайского;

№69 по ул. Гаванской;

№71 по ул. Гаванской.

К слову, снос зданий и уборку мусора должны обеспечить сами жители этих домов.

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Дарья Пинегина