Казанец через суд добился отмены постановления о признании своего дома аварийным
Мэрия проводила оценку дома, не пригласив на нее жильцов
Житель Казани смог добиться того, чтобы дом по улице Телецентра не признавали аварийным. Для этого он подал заявление в Кировский суд. В обосновании своих требований мужчина указал, что дом был передан в собственность жителей 27 декабря 1997 года по решению Казанского совета народных депутатов.
В апреле этого года жители получили уведомление от администрации Кировского и Московского района о том, что дом признан аварийным и его должны снести к 2026 году. Мужчина посчитал такие требования незаконными, поскольку выводы комиссии не соответствуют положениям нормативных правовых актов, устанавливающих требования к оценке пригодности помещений для проживания граждан. Кроме этого, он указал на то, что техническое заключение о признании дома аварийным было выполнено с нарушением требований законодательства и не соответствует действительности.
Однако в судебных актах говорится: в феврале 2022 года часть жителей дома сама просила провести администрацию Кировского и Московского района оценку состояния дома. Некоторые из них считали свое жилище аварийным. Исполком привлек к оценке компанию ООО «Эмоко». Но тут стоит заметить, что часть жильцов не видела, как проводилась проверка дома со стороны компании и городских властей. Жители говорили и об отсутствии извещения по оценке жилого помещения. На заседании представили властей города сообщили, что проводить проверку состояния дома они решили исходя из заявления жильцов. Уже к исполкому они обратились с такой просьбой в декабре 2022 года.
В судебном решении дом по улице Телецентра описывается следующим образом: он 1957 года постройки, является двухэтажным, в нем 8 квартир и 2 подъезда. В результате обследования было установлено, что он имеет большой износ, дефекты и повреждения в виде множественных трещин в несущих стенах, в подъездах отслаивается штукатурка и мокнут стены. Кровля здания находится в неудовлетворительном состоянии. Окна и двери помещения прогнили и не закрываются до конца. По данным оценки, общий процент физического износа здания составляет 70%. К такому же выводу пришли и эксперты из «Эмоко», которые выдали аналогичную оценку состоянию дома.
К слову, договор с этой организацией заключала управляющая компания «УК Заречье». Но на заседании они не смогли представить техническое задание, по которому составлено соглашение с компанией. Не показали они и документы либо протокол собрания жильцов о проведении оценки, которые бы подтвердили обращение собственников помещений в период с 2021 по 2022 год.
В исполкоме продолжали настаивать на том, что дом признали аварийным, основываясь на просьбах жильцов и результатах проведенной оценки. Решение о признании здания аварийным было принято в марте этого года. В ответ на это собственники и сам истец говорили о том, что их даже не пригласили на проведение оценки. Аргументов на это у городских властей не нашлось.
Суд заставил мэрию пересмотреть решение о признании дома аварийным
Заслушав доводы сторон, Кировский суд вынес решение в пользу истца. Основываясь на доводах жильцов и этого казанца в частности, его исковое заявление было удовлетворено. Заключение исполкома города о признании дома аварийным было признано незаконным. Кроме этого, властей Казани обязали повторно рассмотреть вопрос о признании дома аварийным.
Добавим, что дом №5 по Телецентра, где живет заявитель , не единственный по этой улице, который признали аварийным. Такая же участь досталась и дому №14. Решение о его сносе было принято в октябре 2022 года. Компанию ему составили и другие дома:
- №1а по ул. Хлебозаводской;
- №14 по ул. Колымской;
- №5 по ул. 40 лет Октября;
- №6 по ул. Самарской;
- №12 по ул. 40 лет Октября;
- №5 по ул. Можайского;
- №69 по ул. Гаванской;
- №71 по ул. Гаванской.
К слову, снос зданий и уборку мусора должны обеспечить сами жители этих домов.
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