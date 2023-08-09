ФСБ сообщила о задержании мужчины, подорвавшего газопровод в Крыму по заданию спецслужб Украины

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании мужчины, который 23 июня 2023 года по заданию украинских спецслужб подорвал газопровод в Крыму поселке Кореиз. Возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса страны, сообщает ТАСС.

По данным ФСБ, мужчину 1980 года рождения спецслужбы Украины завербовали в начале лета прошлого года, когда тот находился в Павлограде Днепропетровской области. Он прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, после которого его направили в Крым. Через тайник ему передали самодельное взрывное устройство, с помощью которого он и устроил на полуострове подрыв.



В гараже, принадлежащем задержанному мужчине, нашли и изъяли 2 кг пластичного взрывчатого вещества зарубежного производства «С-4", два электродетонатора военного назначения ЭДП, два электровоспламенителя и самодельный кумулятивный заряд.

В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что задержанный признался в «сотрудничестве со спецслужбами Украины для подготовки и совершения диверсионно-террористических актов». Уголовное дело завели по статьям о теракте (ч. 1 ст. 205 УК) и о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозки, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК). Мужчина арестован.



По данным Национального антитеррористического комитета, в России с февраля 2022 года в России предотвратили 188 преступлений террористической направленности. В большинстве случаев их подготовкой занимались молодые люди, имеющие низкие моральные качества и ведущие маргинальный образ жизни.



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Татьяна Демина