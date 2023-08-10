Казань вошла в топ-5 самых популярных направлений для трехдневных путешествий в августе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В последние годы в России растет популярность коротких путешествий по стране. По данным АТОР, в 2023 году россияне стали на 15—20% чаще выбираться именно в так называемые «путешествия выходного дня».

Российский сервис бронирования отелей и квартир «ТВИЛ.РУ» определил самые популярные направления для трехдневных путешествий в августе 2023 года, а также узнал среднюю стоимость ночи при трехдневном размещении.



Десять самых популярных направлений для трехдневных путешествий в августе:

Сочи, Краснодарский край ― 4 563 рубля; Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 5 002 рубля; Анапа, Краснодарский край ― 4 504 рубля; Геленджик, Краснодарский край ― 4 474 рубля; Казань, Татарстан ― 5 292 рубля; Москва, Московская область ― 3 980 рублей; Ялта, Крым ― 4 085 рублей; Нижний Новгород, Нижегородская область ― 4 624 рубля; Ейск, Краснодарский край ― 3 216 рублей; Архипо-Осиповка, Краснодарский край ― 4 265 рублей.

В июле вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, что Казань устойчиво входит в топ-5 направлений для туров выходного дня и длительных поездок.

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Илина Хакимова