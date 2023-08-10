Казань вошла в топ-5 самых популярных направлений для трехдневных путешествий в августе
В последние годы в России растет популярность коротких путешествий по стране. По данным АТОР, в 2023 году россияне стали на 15—20% чаще выбираться именно в так называемые «путешествия выходного дня».
Российский сервис бронирования отелей и квартир «ТВИЛ.РУ» определил самые популярные направления для трехдневных путешествий в августе 2023 года, а также узнал среднюю стоимость ночи при трехдневном размещении.
Десять самых популярных направлений для трехдневных путешествий в августе:
- Сочи, Краснодарский край ― 4 563 рубля;
- Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 5 002 рубля;
- Анапа, Краснодарский край ― 4 504 рубля;
- Геленджик, Краснодарский край ― 4 474 рубля;
- Казань, Татарстан ― 5 292 рубля;
- Москва, Московская область ― 3 980 рублей;
- Ялта, Крым ― 4 085 рублей;
- Нижний Новгород, Нижегородская область ― 4 624 рубля;
- Ейск, Краснодарский край ― 3 216 рублей;
- Архипо-Осиповка, Краснодарский край ― 4 265 рублей.
В июле вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, что Казань устойчиво входит в топ-5 направлений для туров выходного дня и длительных поездок.
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