Новости общества

04:42 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Казань вошла в топ-5 самых популярных направлений для трехдневных путешествий в августе

04:30, 10.08.2023
Казань вошла в топ-5 самых популярных направлений для трехдневных путешествий в августе
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В последние годы в России растет популярность коротких путешествий по стране. По данным АТОР, в 2023 году россияне стали на 15—20% чаще выбираться именно в так называемые «путешествия выходного дня».

Российский сервис бронирования отелей и квартир «ТВИЛ.РУ» определил самые популярные направления для трехдневных путешествий в августе 2023 года, а также узнал среднюю стоимость ночи при трехдневном размещении.

Десять самых популярных направлений для трехдневных путешествий в августе:

  1. Сочи, Краснодарский край ― 4 563 рубля;
  2. Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 5 002 рубля;
  3. Анапа, Краснодарский край ― 4 504 рубля;
  4. Геленджик, Краснодарский край ― 4 474 рубля;
  5. Казань, Татарстан ― 5 292 рубля;
  6. Москва, Московская область ― 3 980 рублей;
  7. Ялта, Крым ― 4 085 рублей;
  8. Нижний Новгород, Нижегородская область ― 4 624 рубля;
  9. Ейск, Краснодарский край ― 3 216 рублей;
  10. Архипо-Осиповка, Краснодарский край ― 4 265 рублей.

В июле вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, что Казань устойчиво входит в топ-5 направлений для туров выходного дня и длительных поездок.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура».

Илина Хакимова
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также