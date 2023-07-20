Казань входит в топ-5 туристических направлений по России

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Казань устойчиво входит в топ-5 направлений для туров выходного дня и длительных поездок, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.



Он отметил, что у Казани есть все шансы войти в топ направлений для путешествий в августе, она входила в список в прошлом году. Он отметил, что столица Татарстана остается востребованным городом во всех туристических отраслях:

— Хорошая логистика — город находится недалеко от Москвы, есть культурно-познавательный потенциал, также Казань принимает серьезные спортивные мероприятия. Но и, конечно, среди причин — благоустройство города, хорошая инфраструктура, продвижение на рынке. Сейчас Казань звучит, все понимают, что можно от нее ожидать, — рассказал Барзыкин порталу kzn.ru.

realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В прошлом году Казань посетили 3,6 млн туристов — это на 20% больше показателя 2021 года. Средняя загрузка гостиниц составила 65,2%, а в праздничные даты достигала 95%.

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Маргарита Головатенко