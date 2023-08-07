Только 10% казанцев признались, что очень волнуются перед собеседованием

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Уровень волнения казанцев перед собеседованием оказался напрямую связан с их зарплатой: чем больше зарабатывают казанцы, тем меньше они испытывают стресс перед интервью, об этом узнал сервис SuperJob.



Только 10% казанцев признались, что очень волнуются перед собеседованием.

Еще 11% заявили, что просто волнуются. 18% считают пережитый в подобных обстоятельствах стресс средним, 15% — низким, а 13% — очень низким. А вот совершенно не беспокоятся перед интервью 22% горожан.

Средняя оценка уровня стресса казанцев перед встречей с потенциальным работодателем составила 2,6 по 5-балльной шкале.

Чем больше зарабатывают жители Казани, тем меньше они переживают перед собеседованием: если зарабатывающие менее 50 тыс. руб. оценили свои переживания в среднем на 2,9 балла из 5, то опрошенные с доходом свыше 80 тыс. руб. — на 2,1 балла.



Средняя оценка уровня стресса перед собеседованием с потенциальными работодателями по России в целом составила 2,5 балла по пятибалльной шкале, причем женщины волновались больше, чем мужчины: 2,8 против 2,4.



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Илина Хакимова