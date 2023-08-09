Россияне смогут оплатить цифровыми рублями услуги ЖКХ
Жители России смогут оплачивать цифровыми рублями жилищно-коммунальные услуги. О разработке такой функции сообщила первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова.
— Мы начнем с простых шаблонов: оплата ЖКХ, переводы, а дальше будем думать, как эти шаблоны расширять, — цитирует ее ТАСС.
Ольга Скоробогатова уточнила, что граждане сами будут решать, хотят ли они пользоваться разработанными Банком России шаблонами платежей цифровыми рублями.
Банк России начнет тестировать реальные операции с цифровым рублем с 15 августа. В пилотном проекте принимают участие 13 банков. В следующем году к ним могут присоединиться еще 16 кредитных организаций.
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заверяла, что «не будут никого загонять» в цифровой рубль. По ее словам, для людей он будет «удобнее и дешевле».
Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы 24 июля. Он станет дополнительной формой российской национальной валюты, которую будут выпускать наряду с уже существующими формами денег.
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