Россияне смогут оплатить цифровыми рублями услуги ЖКХ

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Жители России смогут оплачивать цифровыми рублями жилищно-коммунальные услуги. О разработке такой функции сообщила первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова.

— Мы начнем с простых шаблонов: оплата ЖКХ, переводы, а дальше будем думать, как эти шаблоны расширять, — цитирует ее ТАСС.

Ольга Скоробогатова уточнила, что граждане сами будут решать, хотят ли они пользоваться разработанными Банком России шаблонами платежей цифровыми рублями.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Банк России начнет тестировать реальные операции с цифровым рублем с 15 августа. В пилотном проекте принимают участие 13 банков. В следующем году к ним могут присоединиться еще 16 кредитных организаций.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заверяла, что «не будут никого загонять» в цифровой рубль. По ее словам, для людей он будет «удобнее и дешевле».

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы 24 июля. Он станет дополнительной формой российской национальной валюты, которую будут выпускать наряду с уже существующими формами денег.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина