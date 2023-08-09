Производители чая и кофе в России повысят цены для розничных сетей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Осенью 2023 года в России крупные производители чая и кофе намерены повысить отпускные цены для ретейлеров, пишет «Коммерсантъ». Решение они объяснили «сложной ситуацией».

С 1 сентября отпускные цены для розничных сетей могут вырасти на 6-9%. Об этом их предупредил, например, производитель чая и кофе «Май», известный брендами «Майский», «Лисма», Curtis, Richard и Coffesso.

На решение увеличить отпускные цены на кофе и чай повлияла, в частности, волатильность курса рубля, из-за которой увеличились расходы на импорт сырья. Повышение, как уточнили в «Мае», будет плавным.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В начале августа голландская компания JDE Peet's, производитель кофе и чая таких марок, как Jacobs, L'Or, Tassimo, Douwe Egberts, Pickwick, Senseo, заявила о намерении прекратить продажу иностранных брендов кофе и чая на российском рынке до конца 2023 года. Она хочет представлять в России только местные бренды.

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Татьяна Демина