Не стало народной артистки СССР Веры Васильевой

Народная артистка СССР Вера Васильева скончалась на 98-м году жизни, сообщили в Театре сатиры, в котором служила артистка.



— Наш театр постигло большое горе: не стало Веры Кузьминичны Васильевой. Нашей любимой Верочки. Выражаем соболезнования близким, друзьям и легиону ее почитателей, — сказано в сообщении.

Дату прощания объявят дополнительно.

Вера Васильева родилась 30 сентября 1925 года. В 1948 году окончила Московское городское театральное училище при Театре Революции. Дебютировала в эпизодической роли в картине «Близнецы» в 1945 году, будучи студенткой. Первая большая роль досталась ей в 1947 году — она сыграла Настю Гусенкову в фильме «Сказание о земле Сибирской».

Фильмография артистки насчитывает более 40 картин: это «Свадьба с приданым», драма «Несовершеннолетние», мелодрама «Выйти замуж за капитана», комедии «Звезда экрана» и «Карнавал» и др.

С 27 марта 1948 года — актриса Московского академического Театра сатиры, где сыграла свыше 60 ролей.

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Маргарита Головатенко