NASA предупредила о приближении потенциально опасного астероида к Земле

К Земле приближается потенциально опасный астероид, об этом заявили в Центре изучения околоземных объектов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Астероид 6037 (1988 EG) максимально приблизится к Земле на расстояние около 6 млн км 23 августа в 11.18 мск.

Уточним, потенциально опасными принято считать объекты, пересекающие орбиту Земли на расстоянии менее 7,5 миллиона километров. Указанный астероид должен будет пересечь орбиту Земли.

Диаметр астероида, по предварительным оценкам, составляет от 430 до 960 метров, а его скорость — 14,25 километра в секунду.

В 2046 году 14 февраля с Землей может столкнуться астероид 2023 DW диаметром 49,3 метра. Однако вероятность этого небольшая, добавили в NASA. Хотя ученые предполагают, что небесное тело пролетит от Земли на расстоянии 1,8 млн километров, в расчетах могут погрешности.

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Илина Хакимова