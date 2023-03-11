NASA: в 2046 году в День святого Валентина в Землю может врезаться астероид

В 2046 году 14 февраля с Землей может столкнуться астероид 2023 DW диаметром 49,3 метра. Однако вероятность этого небольшая, как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные NASA.

Хотя ученые предполагают, что небесное тело пролетит от Земли на расстоянии 1,8 млн километров, в расчетах могут погрешности, в связи с чем есть вероятность такого развития событий.

Возможный удар астероида о Землю не приведет к вымиранию жизни, однако нужно будет эвакуировать людей со значительной территории.

Фото: pixabay.com

Сейчас ученые продолжают изучать траекторию движения космического объекта, так что данные могут измениться. На настоящий момент это единственный астероид, который может столкнуться с Землей. Несмотря на то, что, по словам экспертов, столкновение может произойти, вероятность события крайне небольшая. Специалисты оценивают ее как 1 к 560.

На случай возможного столкновения NASA располагает программой ударных зондов, что может помочь изменить траекторию движения космического объекта.



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Антон Гаврилов