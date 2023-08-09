В Казани этим летом продажи мебели и техники для дачи выросли в шесть раз

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Казанцы стали проводить на даче все больше времени, а также чаще вкладываться в обустройство загородного участка. Продажи мебели и техники для дачи выросли в шесть раз. Об этом говорят эксперты «Авито», ссылаясь на свои аналитические данные.

Так, например, продажи лежаков и шезлонгов в Казани в июне-июле текущего года выросли в 14,5 раза в сравнении с дачным сезоном 2022 года.

Интересно, что при этом средняя цена лежаков и шезлонгов снизилась на 88% — до 330 рублей. Гамаки и лежаки с шезлонгами в июне покупали на 17% активнее, чем в июле.

Увеличилось и число покупок садовой техники: например, продажи газонокосилок и триммеров в июле 2023 года выросли в 2,6 раза.

Востребованность садовых тележек увеличилась в 2,4 раза по отношению к прошлому году, а бензопил — в 2,6 раза. Выросли также и продажи взрослых растений и их саженцев (+8%).

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Особенно востребованным дачный отдых оказался среди жителей Санкт-Петербурга (рост продаж в 3,1 раза год к году), Москвы (+65%), Нижнего Новгорода (+40%).



В Татарстане во II квартале 2023 года по сравнению с предыдущим кварталом спрос на покупку загородной недвижимости возрос на 16%. Об этом сообщает пресс-служба «Авито Недвижимости». Количество предложений загородных объектов за тот же период также увеличилось на 16%. Число дач возросло на 47%, домов — на 13%, коттеджей — на 4%, таунхаусов — на 7%.



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Илина Хакимова