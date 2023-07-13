В Татарстане на 16% возрос спрос на покупку загородных объектов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане во II квартале 2023 года по сравнению с предыдущим кварталом спрос на покупку загородной недвижимости возрос на 16%. Об этом сообщает пресс-служба «Авито. Недвижимость».

В то же время, количество предложений загородных объектов за тот же период также увеличилось на 16%. Число дач возросло на 47%, домов — на 13%, коттеджей — на 4%, таунхаусов — на 7%.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Нагляднее всего о развитии рынка загородной недвижимости в России говорит сравнение текущих результатов со II кварталом 2022 года. По всем ключевым показателям за год произошел рост — предложение на платформе увеличилось на 6%, спрос — на 2%, средняя цена за объект — на 27%, а стоимость квадратного метра — на 24%. Рынок преодолел минимум, который случился на фоне неопределенности второго квартала прошлого года. Тогда люди откладывали приобретение загородной недвижимости до лучших времен в силу того, что это не основное место жительства, — подчеркнул руководитель направления вторичной загородной недвижимости сервиса Сергей Хахулин.

Напомним, в Татарстане только за июнь 2023 года спрос на посуточную аренду коттеджей вырос на 18%. Предложение же за месяц на загородную недвижимость такого формата в Татарстане увеличилось на 6,2%.

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Елизавета Пуншева