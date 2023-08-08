В Казани по факту несанкционированной свалки в суд направлено исковое заявление

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани на улице Гудованцева вблизи дома №51 обнаружили незаконную свалку. В связи с этим экологи направили в суд исковое заявление, сообщили в пресс-службе Минэкологии.

В ходе проверок выяснилось, что свалка находится в овраге в СНТ «Заовражье». Ее площадь составила 682 квадратных метра, а объем — 5,5 тысячи кубических метров. Сюда КАМАЗами свозили строительные отходы.

Собственнику земельного участка выдали предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований природоохранного законодательства и устранении свалки. В отношении собственников машин также были приняты меры в соответствии с законодательством.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Поскольку владелец не выполнил условий предписания, ему предъявили ущерб в 88,6 миллиона рублей. Виновник претензию не получил. Экологи обратились с иском в Авиастроительный районный суд Казани.

В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани выявили 57 несанкционированных свалок. Из них 42 уже ликвидировали.

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Елизавета Пуншева