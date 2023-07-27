В двух районах Казани устранили 42 стихийные свалки

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани выявили 57 несанкционированных свалок. Из них 42 уже ликвидировали.

— Все работы ведутся в соответствии с муниципальным контрактом и выделенным финансированием. Они включают в себя сбор, транспортировку и утилизацию на специализированном полигоне, сообщает администрация районов, — сообщили в пресс-службе мэрии.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В этом месяце в Авиастроительном районе Казани после вмешательства экологов ликвидировали свалку. Складирование отходов выявили на трех земельных участках около СНТ «Чайка». Общая площадь захламления составила 320 кв. м, а объем свалки — 776 куб. м.



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Айрат Назипов