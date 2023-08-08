Мэрия Казани: строители обещают сдать школу в «Салават Купере» к 1 сентября

Строители обещают сдать школу в «Салават Купере» к 1 сентября, раньше планируемого срока, сообщили в мэрии Казани.



Контрактные сроки завершения школы обозначены 1 декабря. Однако в мэрии указали, что возможно досрочное завершение работ с учетом потребности жителей:

— Очень надеемся на досрочное завершение работ (насколько знаем, идут с опережением графика), с учетом потребности в этой школе. И строители стараются и обещают сдать к 1 сентября, — указали в исполкоме.

realnoevremya.ru (архив)

На разработку проектной документации для возведения школы в 13-м квартале казанского ЖК «Салават купере» выделяли 10,5 млн рублей. Подрядчик выполнил комплексно-инженерные изыскания и представил свои планировочные решения.

На строительство школы в «Салават купере» выделяли 934,5 млн рублей, а затем еще 691,2 млн рублей. Перед подрядчиком стоит задача выполнить несколько видов работ до 1 декабря 2023 года. Школа будет рассчитана на 1 501 ученика.

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Маргарита Головатенко