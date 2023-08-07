Приземлившемуся в казанском дворе соколу не смогли найти орнитолога

В Казани не нашлось специалистов, готовых забрать птицу

Как стало известно «Реальному времени», сегодня утром в одном из казанских дворов приземлился чеглок — небольшой острокрылый сокол. По словам местных жителей, птица упала возле дома, однако самостоятельно поднялась и добралась до стоящей неподалеку скамейки. В настоящее время она по-прежнему сидит на ее спинке и не может улететь, а ветеринары с орнитологами просто разводят руками.

Сокол прилетел во двор на улице Зорге, 15 около десяти утра. Как рассказали граждане, проживающие на этой улице, он «свалился рядом с домом, дошел пешком и сумел взобраться на спинку лавки». В течение дня люди успели познакомиться с хищной птицей, которая не побоялась есть с рук. Ела она, как уверяют жители, все то, что ей смогли принести, а именно семечки и колбасу.

Одна из жительниц обратилась в ветеринарную клинику «Три кота», в чей профиль также входит помощь диким птицам, но оттуда ее направили к спасателям — орнитологам реабилитационного центра «Полнолуние». Ответа из центра пришлось ждать более двух часов, однако в конечном итоге выяснилось, что в настоящее время в городе у них работают лишь волонтеры, а потому сокола никто не сможет забрать.

Граждане уверены, что птицу смогут приютить в зоопарке или любой другой казанской организации, где имеются необходимые условия. Пока что она все так же продолжает сидеть во дворе.

В июне на территории республики стартовал проект по защите соколов

Напомним, в июне «Реальное время» писало о том, что Минэкологии Татарстана и Российское географическое общество создали проект по восстановлению популяции сокола-балобана в Камско-Устьинском районе республики. Туда привезли десять птенцов, которым специалисты помогают выжить в дикой природе, создавая все необходимые условия.

В последний раз гнездование сокола-балобана на Волге было задокументировано полвека назад — в 1974 году. С тех пор эту величественную птицу здесь не видели. Как рассказывает орнитолог Юрий Павлов, ее исчезновение объясняется комплексными причинами, главная из которых — антропогенное воздействие — браконьеры.

Так, в начале июня десять птенцов сокола-балобана, выведенных в Рязанской области и в Подмосковье специалистами центра «Халзан», с максимальными предосторожностями привезли в Камское Устье. Для них выстроили два искусственных гнезда — они называются хэки. Это своеобразные «домики», установленные на высоте трех метров от земли. Это нужно, чтобы птенцов не съели лисы. А чтобы до них нечаянно не добрался человек и не нарушил хрупкий покой птенцов, хэки обнесены оградительной лентой на расстоянии 3 метров. Ближе к соколятам подбираться крайне не рекомендуется, ведь главная цель проекта — помочь им повзрослеть, но не приучать к человеку. Задача ученых — вырастить дикую птицу, а не ручного сокола.

Людмила Губаева/realnoevremya.ru

Сапсан — еще один представитель татарстанских соколов из Красной книги

В Красную книгу Татарстана также внесен еще один представитель семейства соколиных — сапсан. В настоящее время его статус значится как вид, находящийся под угрозой исчезновения, или подвергнутый критической опасности. За последние десять лет на территории республики он был отмечен в Агрызском, Актанышском, Бавлинском, Верхнеуслонском, Елабужском, Зеленодольском, Мамадышском, Мензелинском, Менделеевском, Нижнекамском, Чистопольском районах и Казани.

По данным ученых, всего в России гнездится от 10 до 20 тысяч пар. Численность в европейской части Волго-Уральского региона оценивается в 900 или одну тысячу пар. На территории республики не менее 10 пар, но в период миграции их численность значительно выше.

Основной причиной сокращения их численности в XX веке, как указано в Красной книге, являлось применение в сельском хозяйстве хлорорганических пестицидов, аккумуляция которых в организме этих соколов привела к снижению репродуктивности и их высокой смертности. В настоящее время основными лимитирующими факторами являются незаконное изъятие птиц из природы с целью продажи, разорение гнезд, отлов и отстрел птиц голубеводами, гибель на ЛЭП.

Людмила Губаева/realnoevremya.ru

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Максим Кокунин