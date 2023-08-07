Казанский «Водоканал» потратит 455 тысяч рублей на химчистку сильнозагрязненной спецодежды

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казанское МУП «Водоканал» из собственных средств потратит на стирку сильнозагрязненной спецодежды 455 тысяч рублей, выяснило «Реальное время».

От подрядчика требуется оказать услуги по стирке и химической чистке текстильных и меховых изделий.

Работы необходимо выполнить с момента заключения контракта до конца января 2024 года. Заявки принимаются до 9 августа, итоги подведут 15 августа.



realnoevremya.ru/Татьяна Демина

В январе «Реальное время» сообщало, что «Водоканал» для обеспечения своих нужд в первом и втором квартале 2023 года закупал спецодежду на 18,2 миллиона рублей. В августе 2022 года «Реальное время» рассказывало, что «Водоканал» направил на закупку спецодежды свыше 82,6 млн рублей.



Еще 8 миллионов рублей предприятие направляло на оказание комплекса услуг в области охраны атмосферного воздуха для объектов III категории, 103 с лишним миллиона рублей — на годовую охрану своих объектов.



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Маргарита Головатенко