Казанский «Водоканал» потратит 455 тысяч рублей на химчистку сильнозагрязненной спецодежды
Казанское МУП «Водоканал» из собственных средств потратит на стирку сильнозагрязненной спецодежды 455 тысяч рублей, выяснило «Реальное время».
От подрядчика требуется оказать услуги по стирке и химической чистке текстильных и меховых изделий.
Работы необходимо выполнить с момента заключения контракта до конца января 2024 года. Заявки принимаются до 9 августа, итоги подведут 15 августа.
В январе «Реальное время» сообщало, что «Водоканал» для обеспечения своих нужд в первом и втором квартале 2023 года закупал спецодежду на 18,2 миллиона рублей. В августе 2022 года «Реальное время» рассказывало, что «Водоканал» направил на закупку спецодежды свыше 82,6 млн рублей.
Еще 8 миллионов рублей предприятие направляло на оказание комплекса услуг в области охраны атмосферного воздуха для объектов III категории, 103 с лишним миллиона рублей — на годовую охрану своих объектов.
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