Казанский «Водоканал» впервые выделил больше 100 миллионов рублей на охрану

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казанское муниципальное предприятие «Водоканал» продолжает делать дорогостоящие закупки — как выяснило «Реальное время», муниципальное предприятие из собственных средств впервые потратит 103 с лишним миллиона рублей на годовую охрану своих объектов. Среди требований к частной организации — стаж не менее пяти лет и наличие мобильной группы, вооруженной спецсредствами для быстрого реагирования в случае осложнения обстановки. Подробнее — в материале «Реального времени».

В списке объектов — КНС «Заречная» и водозаборы

На этот раз деньги выделяются для организации 43 круглосуточных постов охраны с 1 мая 2023-го по 30 апреля 2024-го. В сумме ЧОП нанимают на 377 712 часов работы, каждый стоит 231 рубль с копейками.

Всего под физическую охрану возьмут 16 объектов.

Фото: realnoevremya.ru/данные техзадания

Штрафы за все подряд, наличие вооруженной спецгруппы

Среди требований к ЧОПу, помимо наличия лицензий на работу, в том числе с использованием составляющих государственную тайну сведений, есть:

осуществление охранной деятельности не менее пяти лет — в том числе иметь опыт оказания охранных услуг на общественных мероприятиях, проводимых правительствами России и Татарстана;

наличие рекомендательных и благодарственных писем от заказчиков;

наличие действующих контрактов на предоставление услуг охраны на объектах с территорией не менее 3500 кв.м.

Требования к сотрудникам — старше 18 лет, без судимостей, российское гражданство. Все они должны быть одеты в специальную форменную одежду надлежащего вида с охранной эмблемой предприятия и обеспечены резиновой палкой, наручниками, фонарем и носимой радиостанцией. Также необходимо наличие мобильной группы, вооруженной спецсредствами для быстрого реагирования в случае осложнения обстановки.

От исполнителя требуется:

контроль за сохранностью ограждений, шлагбаумов, окон, дверей, запоров, других уязвимых конструкций зданий и сооружений, исправностью видеонаблюдения, освещения, системы контроля и управления доступом, первичных средств пожаротушения;

контроль за соблюдением установленных правил посещения и режима работы, ведение книги приема и сдачи дежурства, книги учета посетителей, журнала приема под охрану и сдачи помещений и хранилищ, оборудованных охранной сигнализацией;

обход объекта раз в час днем и ночью (в случае усиленного варианта несения службы не реже 1 раза в 1 час);

вызов подразделений Росгвардии кнопкой тревожной сигнализации;

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

осуществление пропускного режима и ведение книги учета въезда и выезда на территорию автотранспорта;

контроль и ведение книги учета за ввозом на территорию и вывозом с территории материальных ценностей охраняемого объекта;

осуществление пропускного и внутриобъектового режима на территорию и объекта на основании электронных карт, недопущение несанкционированного проникновения;

наблюдение и ведение книги учета за состоянием технических средств охраны и оповещения, оперативное реагирование на поступающие сигналы, принятие незамедлительных мер по устранению предпосылок, приводящих к возникновению чрезвычайных ситуаций, несанкционированной сработки сигнализации и систем оповещения;

обязательное наличие на многопостовых объектах носимых радиостанций у каждого инспектора охраны и т.д.

Отдельным пунктом указано — привлечение для исполнения обязательств по договору третьих лиц не допускается. Для сотрудников указаны и штрафы, причем за все подряд.

Фото: realnoevremya.ru/данные техзадания

Цены на охрану и штрафы для сотрудников растут каждый год

Казанский «Водоконал» один из немногих, кто каждый год тратит миллионы на охрану. С каждый годом прайс повышается, но впервые в этом году на эти цели выделили больше 100 миллионов рублей. В 2015 году за услуги заплатили почти 40 миллионов рублей. Объектов тогда было больше — 28, а штрафы меньше. Например, за неприятный внешний вид он тогда составлял 600 рублей, а в этом году в 8 с лишним раз больше — 5 000 тысяч рублей.

Затем цена не менялась до 2027 года — тогда выделили 41,3 миллиона рублей. Оказание услуг по охране 30 объектов жизнеобеспечения (53 поста охраны, в т.ч. 9 вооруженных) на 2020 год и первое полугодие 2021 года обошлись уже в 66,3 миллиона рублей.

За последние два года «Водоканал» дважды выделял деньги на охрану: 90 миллионов на период 1 июля 2021-го по 30 июня 2023-го и 86 миллионов на период с 1 мая 2022-го по 30 апреля 2023 года. Причем в первом случае указан 31 объект, а во втором — 16.

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Дарья Пинегина