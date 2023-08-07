Полицейские Татарстана задержали двоих подозреваемых в производстве и сбыте наркотиков

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Полицейские Татарстана задержали двух жителей Московской области по подозрению в производстве и сбыте синтетических наркотиков, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Сперва на стационарном посту полиции задержали наркокурьера — сотрудники Госавтоинспекции при осмотре авто нашли под задним пассажирским сиденьем шесть пакетов альфа-PVP наркотика, всего пять килограммов.

Задержанный пояснил, что нашел работу в интернете — за день до задержания он забрал партию криминального товара в лесопосадке в Московской области. От него требовали оборудовать тайники-закладки в Башкирии и сообщить их координаты своему анонимному куратору.

Полиция продолжила работу и вышла на след производителя запрещенного вещества. Подозреваемого задержали в Московской области. Задержание проводилось сотрудниками УНК МВД по Татарстану и их коллегами из ГУНК МВД России.

Из гаражного бокса, которым пользовался мужчина, изъяли более 127 кг синтетического наркотика, 72 литра прекурсора, лабораторное оборудование и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Задержанный пояснил, что он нашел работу лаборанта через мессенджер. Он занимался оборудованием нарколаборатории, изготовлением запрещенных веществ и их передачей бесконтактным способом другим участникам организованной группы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В Татарстане с 6 по 15 июля проводилась оперативно-профилактическая операция «Мак-2023», по которой правоохранительные органы пресекают правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотических средств растительного происхождения. Сотрудники полиции выявили и уничтожили более 100 очагов произрастания наркосодержащих растений на общей площади более 6,1 тыс. кв. м, вес которых составил более 640 кг.



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Маргарита Головатенко