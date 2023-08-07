В Казани до конца года планируют завершить обеспечение жильем ветеранов боевых действий

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2023 году в Казани должны завершить обеспечение жильем ветеранов боевых действий, состоящих на учете. Об этом сообщил начальник Управления жилищной политики города Ренат Шамсутдинов на «деловом понедельнике».

— В этом году планируется завершение обеспечения жильем ветеранов боевых действий состоящих на учете. С 2006 года 333 ветерана боевых действий и 802 казанца с ограниченными возможностями здоровья обеспечены жильем за счет субсидий, — сказал он.

В январе — июне 2023 года субсидию на приобретение жилья в столице Татарстана получили 42 ветерана боевых действий и лиц с инвалидностью по общему заболеванию. Ее общий размер составил 96,6 млн рублей. Из 42 человек 37 уже приобрели жилье, а пять горожан определяются с выбором квартиры.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Ренат Шамсутдинов рассказал, что с 2005 года в Казани жилье по социальной ипотеке приобрели более 33 тысяч семей. В 2019—2023 годах участниками программы стали более 6,5 тысячи семей.



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Татьяна Демина