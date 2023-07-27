В Татарстане зафиксировали рост всех основных показателей аварийности с велосипедистами

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане зафиксирован рост всех основных показателей аварийности с пострадавшими велосипедистами. Такие данные опубликованы в отчете Научного центра БДД МВД России.

За первые шесть месяцев в России зарегистрировано 2 151 ДТП с пострадавшими велосипедистами. Рост составил 8,6%.

В российских регионах за первое полугодие нынешнего года погибли 89 велосипедистов. Наибольшее число погибших зарегистрировали в Крыму, Удмуртии, Краснодарском крае, а также в Московской, Нижегородской и Ярославской областях. Татарстана в списке лидеров по этому показателю нет.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В начале лета на улице Ленина в Зеленодольске 42-летний водитель легковушки сбил 11-летнего велосипедиста. Мальчик получил ушиб челюсти и бедра. Ребенка осмотрели и отпустили домой.

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Айрат Назипов