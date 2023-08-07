Загранник отдал следствию: в Казани по обвинению во взятке арестован замглавы ГИСУ Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

До 2 октября под арест отправлен 43-летний замдиректора ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» Ильнар Султанов. Такое решение только что принял Советский суд Казани, передает журналист «Реального времени».



В пятницу тот же суд отказался удовлетворять ходатайство Следкома о самой суровой мере пресечения подозреваемому во взятке чиновнику. Лишь продлил срок задержания Султанова на 72 часа, обязав следователей за это время предоставить доказательства в пользу содержания фигуранта в СИЗО. После того заседания Султанову официально предъявили обвинение в получении взятки в виде услуг на сумму 165 тысяч рублей.

Вину он не признал, общаться со следователями отказался. Интересы обвиняемого в этом деле защищают адвокат Камиль Даишев и Ильяс Галиуллин.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

На заседании суда следователь Адель Хайрутдинов приобщил к материалам постановление о предъявлении обвинения и протокол обыска в жилище задержанного. У Султанова изъяли некую крупную сумму, которую адвокаты обвиняемого называют деньгами от продажи дома.



Защита в свою очередь, попросила приобщить документ в подтверждение, что сегодня следователям был передан загранпаспорт обвиняемого — как доказательство, что он не намерен скрываться. Кроме того, к делу приобщили справку от медиков, что прерывание лечения в стационаре чревато для Султанова тяжкими последствиями — не исключается инсульт и диабетическая кома.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

По версии силовиков, в начале июля обвиняемый потребовал от финдиректора компании ООО «СК «Премьер» осуществить поставку и укладку резинового покрытия в 86 квадратных метров — на общую сумму 165 тыс. рублей — на территории участков дома в Буинске и дачи в деревне Кульгана Буинского района. Услуги требовалось оказать за «беспрепятственное подписание актов приемки выполненных работ и приемки законченного строительством объекта "320 ступеней к истории» в Тетюшском районе РТ, а также за общее покровительство. Как полагают силовики, 21 июля Султанов подписал финальный акт приемки, а уже 31-го финдиректор СК «Премьер» приобрел «предмет взятки» — резиновое покрытие и частично поставил его на участок дома Султанова в Буинске.

К моменту задержания Султанов проработал в Главинвестрое Татарстана на позиции зама 4 года.