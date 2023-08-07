В Агрызском районе Татарстана в реке утонул 33-летний мужчина

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

Вчера днем в деревне Каменный Ключ Агрызского района Татарстана на реке Кулегаш утонул 33-летний мужчина, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Прибывшие на место трагедии спасатели извлекли в 50 метрах от берега с глубины 3 м тело утонувшего, после чего передали его сотрудникам полиции.

Согласно предварительной информации, причина происшествия - несоблюдение правил безопасности на водных объектах. В МЧС обратили внимание, что место происшествия не является оборудованным для купания.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

Это стало первым происшествием с летальным исходом на водных объектах в Агрызском районе с начала купального сезона 2023 года.

В конце июля в Набережных Челнах утонул подросток 2007 года рождения. Его тело извлекли с глубины 2,5 метра из Камы, в 50 метрах от берега. Место купания также не было оборудовано для купания.



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Илина Хакимова