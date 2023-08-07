FT: европейские компании потеряли минимум €100 млрд в России после начала СВО

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Газета Financial Times провела анализ и выяснила, что крупнейшие европейские компании понесли убытки на российском рынке как минимум в €100 млрд после начала Россией в феврале 2022 года специальной военной операции (СВО).

По информации издания, 176 европейских компаний за этот период столкнулись с «обесценением активов, расходами, связанными с обменным курсом, и иными разовыми расходами, вызванными продажей, закрытием или сокращением российского сегмента своего бизнеса», цитирует материал ТАСС.

Уточняется, что в материале при этом не учитывался рост цен на энергию и прочую продукцию из-за украинского конфликта и санкций против России.

Издание обратило внимание, что наибольшие потери потерпели нефтегазовые компании: так, совокупные потери BP, Shell и TotalEnergies составили €40,6 млрд.

Однако в связи с глобальным ростом цен на энергоресурсы перечисленные компании не испытали фатальных финансовых трудностей: их совокупная прибыль составила рекордные €95 млрд.

Европейские фонды потеряли около $27 млрд за 2023 год: все из-за того, что инвесторы стали чаще вкладывать деньги в американские фонды. Уточняется, что стабильный отток инвестиций в начале июля наблюдался уже 16-ю неделю подряд.

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Илина Хакимова