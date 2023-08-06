В Бугульме спасатели нашли тело утонувшего мужчины

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

Днем 6 августа поступила информация о том, что в Бугульме на реке Бугульминка спасатели нашли тело утонувшего 50-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Тело нашли на глубине 6 метров в 80 метрах от берега. Его передали сотрудникам полиции.

Предварительной причиной гибели является несоблюдение правил безопасности на водных объектах. Место не оборудовано ля купания.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

В пресс-службе уточнили, что с начала 2023 года в Бугульминском районе происшествий на водных объектах не зарегистрировано.

Напомним, утром 31 июля обнаружили тело подростка 2007 года рождения. Сообщение о пропаже подростка поступило 30 июля вечером. Сообщалось, что он мог утонуть в парке Прибрежный в Набережных Челнах.

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Елизавета Пуншева