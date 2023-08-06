В России усовершенствуют систему списания долгов по бюджетным кредитам

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России усовершенствуют систему списания долгов по бюджетным кредитам. Это позволит снизить нагрузку на региональные бюджеты. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

— Механизм списания долгов по бюджетным кредитам будет усовершенствован,

что позволит снизить долговую нагрузку на региональные бюджеты и

направить дополнительные средства на развитие приоритетных проектов.

<...> Речь идет о регионах, которые активно развивают

инфраструктуру (транспортную, энергетическую, коммунальную), необходимую

для запуска новых инвестпроектов. Такие регионы имеют право на списание

долгов по бюджетным кредитам. Объем списания зависит от суммы налогов,

которые поступают в федеральный бюджет от реализации инвестпроектов, — сказано в документе.

Механизм распространяется на инвестиционные проекты, реализуемые в приоритетных

отраслях. Это в том числе сельское хозяйство, туризм, обрабатывающие

производства, жилищное и дорожное строительство.

— Новым постановлением предусмотрено, что при списании задолженности также

будут учитываться налоговые доходы, полученные при реализации новых

инвестиционных проектов, запуск которых осуществляется поэтапно

<...>. То есть теперь налоговые поступления от проекта будут

учитываться, даже если его инвестиционная фаза еще не завершена, — заявили в кабмине.

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Елизавета Пуншева