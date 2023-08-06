В России усовершенствуют систему списания долгов по бюджетным кредитам
В России усовершенствуют систему списания долгов по бюджетным кредитам. Это позволит снизить нагрузку на региональные бюджеты. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.
— Механизм списания долгов по бюджетным кредитам будет усовершенствован,
что позволит снизить долговую нагрузку на региональные бюджеты и
направить дополнительные средства на развитие приоритетных проектов.
<...> Речь идет о регионах, которые активно развивают
инфраструктуру (транспортную, энергетическую, коммунальную), необходимую
для запуска новых инвестпроектов. Такие регионы имеют право на списание
долгов по бюджетным кредитам. Объем списания зависит от суммы налогов,
которые поступают в федеральный бюджет от реализации инвестпроектов, — сказано в документе.
Механизм распространяется на инвестиционные проекты, реализуемые в приоритетных
отраслях. Это в том числе сельское хозяйство, туризм, обрабатывающие
производства, жилищное и дорожное строительство.
— Новым постановлением предусмотрено, что при списании задолженности также
будут учитываться налоговые доходы, полученные при реализации новых
инвестиционных проектов, запуск которых осуществляется поэтапно
<...>. То есть теперь налоговые поступления от проекта будут
учитываться, даже если его инвестиционная фаза еще не завершена, — заявили в кабмине.
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