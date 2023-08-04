В России создадут госреестр курортного фонда страны

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании государственного реестра курортного фонда страны. Он войдет в силу 1 сентября 2024 года.

В реестре будут содержаться данные о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях, курортах, курортных регионах и санаторно-курортных организациях. Они смогут использовать в своей деятельности лишь природные лечебные ресурсы, сведения о которых внесены в реестр курортного фонда.

К природным лечебным ресурсам относятся минеральные воды, лечебные грязи, полезные ископаемые с лечебными свойствами и специфические минеральные ресурсы, лечебные природные газы, а также лечебный климат. Признать территорию лечебно-оздоровительной можно будет лишь на основании специальных курортологических, гидрогеологических и других исследований, перечень и порядок проведения которых устанавливает правительство.

Территория будет признаваться лечебно-оздоровительной в случае нахождения в ее границах природного лечебного ресурса, сведения о котором занесены в реестр. Поддержка развития курортов и курортных регионов может осуществляться как за счет бюджетных средств, так и других не запрещенных законодательством источников.

Напомним, Россия расширила перечень стран, чьи граждане могут получить электронную визу. В список добавили Вьетнам, Камбоджу и Мьянму.

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Елизавета Пуншева