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В Татарстане организовали проверку после получения женщиной травм в салоне красоты

10:26, 06.08.2023
В Татарстане организовали проверку после получения женщиной травм в салоне красоты
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане организовали проверку по факту получения женщиной травм в салоне красоты. Об этом сообщает помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.

По предварительным данным, во время посещения салона красоты в Ново-Савиновском районе Казани на женщину из-за порыва ветра обрушилось окно. Из-за этого она получила травмы.

По результатам доследственной проверки примут процессуальное решение.

Напомним, в этот четверг в Казани на территории котельной «Азино» по улице Родины было найдено тело 49-летнего рабочего с признаками поражения электротоком. По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

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Елизавета Пуншева
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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