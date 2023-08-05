Жителя Челнов подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью своей сожительнице

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Жителя Набережных Челнов подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью своей сожительнице, повлекшего за собой смерть. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.



В конце прошлого месяца в квартире одного из домов по улице Шамиля Усманова было обнаружено тело 46-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде следов побоев. По данному факту следственными органами СК России по республике возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

По подозрению в совершении преступления задержан 35-летний сожитель потерпевшей. По версии следствия, они проживали на съемной квартире и несколько дней злоупотребляли алкоголем. В дальнейшем мужчина увидел, что подруга переписывается с неизвестным, после чего на почве ревности нанес ей множественные удары по различным частям тела. Позже он вызвал на место медиков, однако женщина скончалась до их приезда.

realnoevremya.ru

В прошлом месяце сообщалось, что в Татарстане суд признал виновным 34-летнего жителя Набережных Челнов в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).



Установлено, что 31 июля прошлого года подсудимый распивал спиртные напитки с 45-летним соседом в комнате одного из общежитий по проспекту Мира. В какой-то момент на почве личных неприязненных отношений он ударил мужчину ножом в бедро и ушел, а потерпевший в результате полученного ранения через некоторое время скончался.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин