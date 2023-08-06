Замглавы Росавиации: России нужно минимум сто тысяч операторов дронов

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Замглавы Росавиации Андрей Добряков заявил, что России на первоначальном этапе реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы» необходимо как минимум 100 тысяч операторов дронов из расчета — один оператор на один зарегистрированный дрон. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Это очень интересный новый сектор экономики, здесь все новое. По примерным прикидкам, уже более 100 тысяч только зарегистрированных Росавиацией дронов. Соответственно, мы считаем, что в настоящий момент надо смотреть один к одному — вот уже 100 тысяч операторов нам требуется. Если они все будут взлетать одномоментно 100 тысяч, то нужно 100 тысяч человек. Это на этот год для того, чтобы как раз стартовал нацпроект, — сказал он.

По его словам, часть национального проекта будет посвящена подготовке кадров, в том числе будут дополнительные исследовательские работы, в рамках которых будет определяться, сколько необходимо операторов на какое количество дронов, какие типы дронов потребуются, какие будут без операторов.

realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Напомним, в прошлом месяце Минобрнауки России сообщило, что проблема с кадрами в отрасли беспилотных авиационных систем (БАС) будет полностью закрыта благодаря подготовке специалистов в вузах.

— С учетом запланированной работы в части подготовки кадров в вузах будет полностью закрыта проблема кадрового обеспечения отрасли беспилотных авиационных систем, — рассказали в ведомстве.

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Максим Кокунин