В Татарстане временно перекроют участки автодороги на границе с Удмуртией

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане до 30 сентября из-за капитального ремонта перекроют участок автодороги Агрыз — граница Удмуртской Республики. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

Уточняется, что работы ведутся на отрезках №1 (км 0,0 — км 3,4) и №2 (км 0,0 — км 1,6) в Агрызском районе. Объехать участки можно по дорогам общего пользования по улицам Казанской, Азина, Ленина и Азиатской в городе Агрызе.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани частично перекрыли проезд по улице Краснококшайской до 25 августа. Это связано с реконструкцией участка магистрального тепловода №11.

Движение ограничено на участке в районе пересечения с улицей Большой Крыловкой (напротив дома №82 на улице Герцена).

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Максим Кокунин