В Казани на месяц перекрыли проезд по улице Краснококшайской

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани частично перекрыли проезд по улице Краснококшайской до 25 августа. Это связано с реконструкцией участка магистрального тепловода №11.

Как говорится в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы Татарстана, движение ограничено на участке в районе пересечения с улицей Большая Крыловка (напротив д. №82 по улице Герцена).

скриншот realnoevremya.ru из google.com/maps

В столице Татарстана 12 августа ограничат движение транспорта по некоторым улицам. Это связано с проведением Казанского триатлона. Дороги будут закрывать на несколько часов.

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Айрат Назипов