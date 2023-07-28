В Казани на месяц перекрыли проезд по улице Краснококшайской
В Казани частично перекрыли проезд по улице Краснококшайской до 25 августа. Это связано с реконструкцией участка магистрального тепловода №11.
Как говорится в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы Татарстана, движение ограничено на участке в районе пересечения с улицей Большая Крыловка (напротив д. №82 по улице Герцена).
В столице Татарстана 12 августа ограничат движение транспорта по некоторым улицам. Это связано с проведением Казанского триатлона. Дороги будут закрывать на несколько часов.
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