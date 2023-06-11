Денис Мантуров высоко оценил выполнение гособоронзаказа предприятиями ОПК

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса сегодня выполняют гособоронзаказ почти на 100%. Об этом «РИА Новости» заявил вице-премьер России — глава Минпромторга Денис Мантуров.

— Мы совместно работаем над этой задачей, и коллеги из оборонно-промышленного комплекса сегодня сделали все возможное для того, чтобы своевременно выполнять те графики, которые были утверждены на текущий год, и, в основном, они реализуются, где-то они идут с опережением, где-то идет компенсация за счет других поставок другими образцами, и, в целом, задача по гособоронзаказу выполняется практически на 100 процентов, — отметил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кроме того, по его словам, Минпромторг и предприятия ВПК наращивают производство военной продукции при поддержке замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева.

— Недавно, во-первых, и Дмитрий Анатольевич Медведев давал свой комментарий в этой части, потому что он непосредственно и очень тесно связан с контролем и с выполнением данной задачи, которую поставил президент, по наращиванию объемов производства. Поэтому, мы совместно работаем над этой задачей, и коллеги из оборонно-промышленного комплекса сегодня сделали все возможное для того, чтобы своевременно выполнять те графики, которые были утверждены на текущий год, — почеркнул вице-премьер.



Напомним, в феврале глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко рассказал, что потребность предприятий оборонно-промышленного комплекса республики в сотрудниках превышает 4 тысячи человек. Он отметил, что с сентября 2022 года на предприятия оборонно-промышленного комплекса трудоустроились более 5 тысяч человек. На сегодняшний день количество вакансий растет — их уже более 4 тысяч.

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Елизавета Пуншева