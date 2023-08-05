ФОМ: больше половины россиян считают свое материальное положение средним

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Фонд «Общественное мнение» провел соцопрос среди россиян и узнал, что больше половины респондентов — 53% — сочли свой достаток средним (по состоянию на середину июня 2023 года).

Примерно четверть (26%) назвали свое материальное положение «хорошим». Около 19% граждан считают его «плохим».

Примечательно, что среди положительно оценивающих свое материальное положение больше всего респондентов в возрасте от 18 до 30 лет (44%). А в том, что испытывают большие финансовые трудности, чаще признаются россияне в возрастной категории 46—60 лет (25%).

realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Улучшение своего материального положения в ближайший год прогнозируют 27% респондентов, 12% считают, что оно ухудшится, 40% полагают, что значительных изменений не предвидится.

Татарстан вошел в список 76 регионов России, которым удалось в 2022 году обеспечить снижение уровня бедности в соответствии с планом. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

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Илина Хакимова