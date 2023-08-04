Казань готова потратить на новогодние сладкие подарки детям 33,2 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2023 году из бюджета Казани на закупку новогодних сладких подарочных наборов детям готовы потратить 33,2 млн рублей. Начальная цена контракта почти не отличается от закупок в предыдущие три года, а по сравнению с 2019-м она выросла на 4,2%, подсчитало «Реальное время», изучив данные тендеров.

Закупить планируется 159 477 подарочных наборов со сладостями. Таким образом, одна коробка обойдется в 208,5 рубля.

Среди сладостей в упаковке должен быть вафельный батончик, сахарное печенье, три мармеладных конфеты с различными вкусами, две сливочных конфеты, бисквитный десерт с кремовой начинкой, зефир, молочный шоколад, пастила, сок и так далее. В качестве сувенира в подарочную коробку традиционно положат светоотражающую наклейку из мягкого пластика в форме круга желтого цвета. В центре него будет изображен дорожный знак.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Подарки доставят в школы и детские сады всех семи районов Казани. Например, в Авиастроительном районе это 28 детских садов и 18 школ.

В прошлом году в Казани контракт на закупку сладких подарков для детей заключили на 31,6 млн рублей. Поставкой занимался индивидуальный предприниматель.

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Татьяна Демина