Казань с начала года посетили граждане 150 стран

С начала года Казань посетили граждане 150 стран мира, об этом стало известно на совместном заседании координационного совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям, рабочей группы по профилактике правонарушений среди иностранных граждан и муниципальной комиссии по реализации законодательства о языках Татарстана.



Чаще всего в столицу Татарстана с целью трудоустройства приезжают жители Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Турции и Китая.

За прошедшие шесть месяцев вид на жительство в Казани получили 1,9 тыс. иностранцев, еще 17,5 тыс. могут работать в городе. Еще 981 иностранец получил разрешение на временное проживание, 26,4 тысячи иностранцев продлили срок пребывания. Такие данные привел начальник отдела по вопросам миграции Управления МВД России по Казани Андрей Шулепов.

Сейчас в Казани на законных основаниях проживают 39,2 тысячи иностранцев.

realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане за январь — июнь 2023 года на миграционный учет поставили 114 181 иностранного гражданина и лиц без гражданства. За первые шесть месяцев этого года в республике приняли 2 392 первичных решения о выдаче вида на жительство и 1 407 решений о выдаче разрешений на временное проживание.

За первые шесть месяцев 2023 года в Татарстане оформили 288 разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства. По сравнению с январем — июнем прошлого года выдача таких документов сократилась в 4,1 раза.

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Маргарита Головатенко