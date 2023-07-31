В Татарстане выдача разрешений на временное проживание сократилась более чем на четверть

Фото: realnoevremya.ru/Марат Гайфуллин (архив)

За январь — июнь 2023 года в Татарстане приняли 1 407 решений о выдаче разрешений на временное проживание. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество сократилось на 26%, подсчитало «Реальное время», изучив данные МВД России.

На конец первого полугодия 2023 года в Татарстане насчитывалось 4 199 иностранных граждан и лиц без гражданства, у которых имелись разрешения на временное проживание. По сравнению с аналогичной датой прошлого года их стало больше на 43 человека.

realnoevremya.ru/Марат Гайфуллин (архив)

По данным МВД России, за первые шесть месяцев 2022 года в Татарстане приняли 1 911 решений о выдаче разрешений на временное проживание. На конец июня прошлого года лиц, имеющих такой документ, насчитывалось 4 156.

Напомним, в Татарстане за январь — июнь 2023 года на миграционный учет поставили 114 181 иностранного гражданина и лиц без гражданства. Это на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



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Татьяна Демина