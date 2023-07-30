В Татарстане сократилась выдача видов на жительство

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

За первое полугодие 2023 года в Татарстане приняли 2 392 первичных решения о выдаче вида на жительство. Это на 4,4% меньше, чем за январь — июнь прошлого года, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики МВД России.

На конец первого полугодия 2023-го в Татарстане действительные виды на жительство были на руках у 11 624 иностранцев и лиц без гражданства. Это на 984 человека больше, чем на аналогичную дату 2022 года.



По количеству выданных за шесть месяцев видов на жительство Татарстан занял второе место среди 14 регионов Приволжского федерального округа. Лидером оказалась Самарская область, где оформили 3 721 такой документ.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Всего в Приволжском федеральном округе за январь — июнь этого года иностранцам и лицам без гражданства выдали 15 139 видов на жительство. Минимальное количество таких документов среди регионов ПФО оформили в Марий Эл — 116.

Напомним, в Татарстане за первые шесть месяцев 2023 года на миграционный учет поставили 114 181 иностранного гражданина и лиц без гражданства. Это на четверть меньше, чем за январь — июнь прошлого года.

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Татьяна Демина