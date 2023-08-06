До конца этого года в главном здании «Казанского медицинского колледжа» проведут капремонт

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как выяснило «Реальное время», до конца текущего года в помещениях главного здания и общежития ГАПОУ «Казанский медицинский колледж» проведут капремонт стоимостью 3,3 млн рублей. Источником финансирования выступает республиканский бюджет.

Подрядчику придется отштукатурить внутренние стены и покрыть их цементно-известковым раствором. Также необходимо окрасить их поверхности новыми водоэмульсионными составами и заменить отбойники. Вместе с этим в комнатах и кабинетах будут заменены дверные и оконные рамы и панели, а также подоконники.

Заказчиком работ выступает само учебное заведение.

realnoevremya.ru (архив)

Напомним, на этой неделе сообщалось, что в Альметьевском, Бавлинском, Мамадышском, Актанышском, Высокогорском, Кукморском и Зеленодольском районах Татарстана планируется капитально отремонтировать 11 объектов культуры. Стоимость работ оценивается в 411,8 млн рублей, а их заказчиком выступает ГКУ «Главинвестстрой РТ».



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Максим Кокунин