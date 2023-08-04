За полгода в Казани зарегистрировали 5,8 тысячи браков

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За январь — июнь 2023 года в Казани брак заключили 5,8 тысячи пар. Из них более половины — 3,7 тысячи — выбрали торжественную регистрацию, рассказала исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС города Елена Студеникина.

Почти треть заключаемых в столице Татарстана браков — межнациональные. Казанцы стали чаще жениться и выходить замуж за граждан ближнего и дальнего зарубежья — Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, Алжира, Сирии, Египта и Ирака, сообщается на сайте мэрии города.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Статистика свидетельствует о том, что межнациональные браки в России, в том числе и Казани, перестают быть исключением, — заявила Елена Студеникина.



Напомним, за прошлый год в Казани брак заключили 12 668 пар. Это на 9% больше, чем 2021 году.



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Татьяна Демина