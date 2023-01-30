В Казани выросло число регистраций браков

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За 2022 года в Казани брак заключили 12 668 пар, что на 9% больше, чем 2021 году. Об этом на «деловом понедельнике» сообщила начальник городского Управления записи актов гражданского состояния Римма Миннуллина.



С участием мобилизованных граждан в столице Татарстана в прошлом году заключили 468 браков. Еще 38 призванным в ходе частичной мобилизации оказали услугу по установлению отцовства.

Напомним, с января по ноябрь 2022 года в Татарстане брак зарегистрировали 25 476 раз. Это самое большое количество среди 14 регионов Приволжского федерального округа.



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Татьяна Демина