Курсы доллара и евро поднялись до уровня марта прошлого года
Доллар впервые с 28 марта 2022 года превысил 94 рубля, курс евро же поднялся до 103 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара на 17.20 (мск) расчетами «завтра» рос на 1,69 рубля, евро — на 1,7 рубля, юаня — на 21 копейку, до 13,05 рубля.
В начале июля курсы доллара и евро за одни сутки выросли более чем на 2 рубля. Произошло это впервые с марта 2022 года. Обе валюты достигли своих критических отметок утром 5 июля. Опрошенные «Реальным временем» экономисты связывают рост валюты с оттоком капитала из России и прогнозируют рост цен на импортные товары, однако резкого скачка ждать не стоит. Детали — в нашем материале.
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