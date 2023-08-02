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Курсы доллара и евро поднялись до уровня марта прошлого года

18:11, 02.08.2023 1
Курсы доллара и евро поднялись до уровня марта прошлого года
Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Доллар впервые с 28 марта 2022 года превысил 94 рубля, курс евро же поднялся до 103 рублей, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара на 17.20 (мск) расчетами «завтра» рос на 1,69 рубля, евро — на 1,7 рубля, юаня — на 21 копейку, до 13,05 рубля.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина

В начале июля курсы доллара и евро за одни сутки выросли более чем на 2 рубля. Произошло это впервые с марта 2022 года. Обе валюты достигли своих критических отметок утром 5 июля. Опрошенные «Реальным временем» экономисты связывают рост валюты с оттоком капитала из России и прогнозируют рост цен на импортные товары, однако резкого скачка ждать не стоит. Детали — в нашем материале.

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Елизавета Пуншева
ЭкономикаБанкиОбщество

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:32
    Эх, надо было покупать по 50
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