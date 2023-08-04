В Кукморе вышли на ИП, продававшее немаркированные сигареты — возбуждено дело

В Кукморе возбудили дело по факту реализации немаркированной табачной продукции индивидуальным предпринимателем, сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.



Установлено, что ИП незаконно реализовывал немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками, а именно 1095 пачек сигарет. Продукцию он хранил в торговом помещении магазина.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до трех лет.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий уголовную ответственность до пяти лет лишения свободы за производство и оборот табачной продукции без лицензии. Так, статья 171.3 Уголовного кодекса РФ, предусматривающая наказание за производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, теперь предполагает наказание за производство, поставку, закупку и хранение табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства без соответствующей лицензии. Нормы вступят в силу с 1 апреля 2024 года.



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Маргарита Головатенко