Треть россиян с подработкой задумывается об увольнении ради полноценного фриланса

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Треть россиян (34%), совмещающих основную работу и подработку, задумываются об увольнении, чтобы полностью уйти на фриланс, если он будет приносить больший доход. Об этом говорится в результатах исследования аналитического центра «Консоль.Про» и HeadHunter.

Почти половина опрошенных — 42,6% — расценивают подработку в качестве самозанятого как хорошую возможность больше заработать. Еще 19% респондентов заявили, что в найме они трудятся ради денег, а как самозанятый — для души. Почти каждый пятый — 17% — уточнил, что услуги, которые он оказывает как самозанятый, — это хобби, приносящее дополнительный доход.

В подработках некоторых отраслей заработок с начала 2023 года заметно вырос. Например, в Москве в январе средний размер ежемесячного вознаграждения составлял около 70,5 тысячи рублей, а к июню достиг 74,6 тысячи. В Краснодаре за этот период он вырос с 51,8 тысячи до 57,5 тысячи рублей.



Пятая часть (20%) респондентов рассказали, что им комфортно совмещать две работы. Среди опрошенных IT-специалистов 5,2% подрабатывают преподавателями, репетиторами или тренерами.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Копирайтерами подрабатывают 5% респондентов среди менеджеров по работе с клиентами. Среди специалистов по продажам 4,6% вне основной работы оказывают услуги креатора или контент-мейкера.

Копирайтерами также подрабатывают 2% опрошенных продавцов и 2,4% маркетологов. Последние чаще других соглашаются на подработки по своей основной специализации — 8,4% маркетологов и специалистов по рекламе рассказали, что, помимо основного места работы, применяют свои навыки во фриланс-проектах.

Согласно одному из исследований, у каждого четвертого казанца есть работа по совместительству. Чаще всего жители столицы Татарстана подрабатывают открыто, не скрывая этого на основной работе.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина