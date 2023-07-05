Каждый четвертый казанец подрабатывает

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Сегодня у каждого четвертого казанца есть работа по совместительству. Чаще всего жители Казани подрабатывают открыто, не скрывая этого на основной работе. Об этом узнал сервис по поиску работы SuperJob (данные есть в распоряжении «Реального времени»).

Так, 25% казанцев, помимо основной работы, имеют еще работу по совместительству.

Причем 19% не скрывают это от работодателя, а 6% подрабатывают втайне. Те, кто не боится признаваться в этом своему начальству, объясняют это отсутствием подобных запретов со стороны компании, а также правом распоряжаться свободным временем по своему усмотрению. А вот люди, которые скрывают факт подработки, чаще всего боятся негативной реакции руководства и коллег.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Интересно, что на основной работе знают о совместительстве, чаще всего говорят опрошенные в возрасте от 35 до 44 лет (26%).

Однако почти каждый третий работодатель (32%) действительно не одобряет ситуацию, когда штатные работники трудятся в других местах на условиях совместительства.

Нейтрально такую ситуацию воспринимают 48% работодателей, а каждый седьмой (14%) подработку даже приветствует, если она не мешает выполнению основных обязанностей.

Почти треть россиян (35%) устроились на подработку за последний год. Доходы от банковских вкладов или накопительного счета появились у 12% респондентов, с инвестиций в ценные бумаги — у 6%. Еще 2% опрошенных назвали другие источники дополнительного дохода

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Илина Хакимова