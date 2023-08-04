Российский суд впервые оштрафовал Apple за неудаление запрещенной информации

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию Apple Distribution International LTD за неудаление запрещенной информации в соответствии с ч. 2 ст. 13.41 КоАП, передает Daily Moscow.

Компании назначили наказание в виде административного штрафа в размере 400 тысяч рублей.

Это первый подобный штраф для Apple в России. Известно, что компания не удалила из приложения Apple Podcasts два подкаста, направленные на дестабилизацию политической обстановки в России.

Стоит сказать, что, согласно статье, штрафы для юрлиц составляют от 800 тысяч до 4 млн рублей.



Заместитель председателя Комитета Государственной думы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов отметил, что это первый шаг к появлению системных взаимоотношений между российским государством и американской компанией.

Министерства финансов и энергетики России в ближайшее время введут запрет для своих сотрудников на использование техники Apple в рабочих целях. Отмечается, что IT-специалисты министерств отслеживают, когда кто-то из сотрудников открывает рабочую электронную почту с iPhone.

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Илина Хакимова