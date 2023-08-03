НЕФАЗ к октябрю построит испытательную площадку для пассажирского транспорта

ПАО «Нефтекамский автозавод» построит площадку для проведения приемо-сдаточных испытаний пассажирского транспорта в сентябре этого года, сообщила пресс-служба КАМАЗа.



Объект начали строить в октябре 2022 года по проекту развития производственных мощностей для выпуска пассажирских автобусов до 3 тыс. единиц в год.

В состав площадки войдет дорога с тремя участками искусственных неровностей протяженностью по 100 м каждый, эстакада высотой 7,2 м для проведения испытаний пассажирского транспорта на подъем и спуск. Будет предусмотрена возможность производить шумовые замеры. Площадку огородят 3D-забором с выездом с территории завода.

realnoevremya.ru (архив)

Ранее сообщалось, что КАМАЗ планирует заключить специнвестконтракт (СПИК) в рамках реализации инвестиционного проекта стоимостью более 4 млрд рублей по расширению производства автобусов (с 800 до 3 тыс. шт. в год к 2024 году) на НЕФАЗе.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко