Депутат из Татарстана дал советы, как избежать проблем в случае волны мобилизации

Объявление частичной мобилизации в сентябре 2022 года выявило проблемы, прежде всего в архаичной мобилизационной системе, считает член Комитета Госсовета Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению Эдуард Шарафиев.



Он отметил большое количество ошибок при выполнении плана по призыву мобилизованных. В том числе наблюдались случаи мобилизации многодетных отцов или людей с хроническими заболеваниями, несовместимыми с прохождением воинской службы.

— Зачастую в этих проблемах были виноваты сами мобилизованные, не удосужившиеся вовремя уведомить военкомат о тех или иных изменениях в своей гражданской жизни. Сейчас уже принят ряд законопроектов, которые призваны исправить возникновение таких системных ошибок и перегибов.

Депутат предложил потенциально подпадающим под критерии частичной мобилизации актуализировать данные в системе воинского учета:

уточнить, стоите ли вы на учете в военкомате по месту прописки;

предоставить в военкомат сведения обо всех изменениях (получение образования, семейное положение, наличие несовершеннолетних детей);

пройти медкомиссию, собрать все документы и справки, подтверждающие наличие хронических заболеваний. Если имеется инвалидность или какие-то иные ограничения, необходимо уведомить об этом военкомат.

— Если вы примете эти первоочередные рекомендации к исполнению, то сможете избежать очень многих проблем в рамках будущей волны частичной мобилизации, — сказал Шарафиев.

realnoevremya.ru/Василя Ширшова

Шарафиев ранее внес в Государственный совет Татарстана проект федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», предлагающий дополнить статью 19 ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» пунктом, который обозначит сроки службы мобилизованных.



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Маргарита Головатенко