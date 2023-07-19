Молодых специалистов в школы Татарстана планируют привлечь грантом «Наш новый учитель»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане для привлечения в школы молодых специалистов появится грант «Наш новый учитель». Об этом на пресс-конференции рассказала начальник управления общего образования Минобрнауки республики Татьяна Алексеева.

— Раис Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов поставил перед нами задачу возобновить этот грант с 2023 года. Поэтому мы надеемся, что в отрасль из перечисленных мною ранее источников и засчет нового кадрового гранта придут новые педагоги, — сообщила она.

Проект постановления кабмина Татарстана о гранте на сегодняшний день находится в работе.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Татарстане по-прежнему не хватает учителей начальных классов. Новые кадры к этому учебному году подготовили педагогические колледжи.



В Татарстане уже существовала практика присвоения гранта «Наш новый учитель». Специалистам его предоставляли с 2012-го по 2020 год.



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Татьяна Демина