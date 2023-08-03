В Челнах на бесплатное питание детей участников СВО выделено 24 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Часть дополнительных доходов из бюджета Набережных Челнов — 24 млн рублей — выделяется на бесплатное питание детей военнослужащих, участвующих в СВО, детей-инвалидов, детей из многодетных семей. Такие данные озвучили сегодня в мэрии города.

По состоянию на 1 января 2023 года в бюджете города были учтены остатки в сумме 219,5 млн рублей. Из этих средств выделяются деньги на ряд вопросов, включая льготное питание школьников.

Также средства выделяются на исполнение судебных решений (13,5 млн), доведение заработной платы работников учреждений до тарификации (180 млн), выполнение работ по подготовке землеустроительной документации, оценке рыночной стоимости земельных участков и имущества.

В прошлом году в Челнах на поддержку мобилизованных и их семей из городского бюджета выделили 87,27 миллиона рублей:

— Город взял на себя обязательства по детям граждан, призванных в этот период на военную службу. Это бесплатное посещение детсадов, двухразовое питание в школах, посещение кружков и секций муниципальных учреждений, отдых в пришкольных детских лагерях, посещение мероприятий, спектаклей, проезд детей на городском транспорте. В эту категорию входят и добровольцы, контрактники. Эта работа важна для духа бойцов, мобилизованные должны быть уверены, что их семьи окружены вниманием и заботой, — отмечал замруководителя исполкома Рамиль Халимов.



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Маргарита Головатенко